The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X : la version next-gen n’est pas en “development hell”

CD Projekt RED affirme que le développement de la version next-gen de The Witcher 3 n'est pas aussi problématique que certains médias le prétendent.

Lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, le vice-président senior du développement commercial de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a assuré que le développement de la version next-gen de The Witcher 3 n’était pas en mauvaise voie malgré un report pour une durée indéterminée : “J’ai regardé les titres qui sont apparus ici et là sur internet, et j’en ai vu un qui a vraiment attiré mon attention, à savoir, ‘TW3 next-gen retardé indéfiniment’, ce qui donne l’impression que le jeu est dans une sorte de ‘development hell’ (expression utilisée pour parler des cycles de développement infernaux en proie à des retards constants). Je tiens à préciser que ce n’est pas le cas. Il y a eu beaucoup d’insinuations selon lesquelles nous allons commercialiser cette nouvelle version en juin de l’année prochaine ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas du tout le cas.”

Face aux interrogations de certains actionnaires, Michal Nowakowski a réitéré ses propos en précisant que l’attente des joueurs ne devraient pas être trop longue : “Tout ce que nous disons, c’est que nous avons repris le développement en interne. Le jeu va être terminé par une de nos équipes. Nous évaluons notre temps de travail, ce qui nécessite un peu d’investigation – c’est tout ce que nous disons. Personne ne dit que le jeu est retardé et qu’un délai monumental nous attend. C’est tout ce que je peux dire sur The Witcher 3 next-gen, mais je tiens vraiment à souligner ce fait.”

Moins d’une vingtaine de développeurs travaillent sur la version next-gen de The Witcher 3

Le PDG de CD Projekt RED, Adam Kicinski, a également laissé entendre qu’il n’y a pas une quantité énorme de travail à faire sur la version next-gen de The Witcher 3. “Pas beaucoup“, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé combien de développeurs sont nécessaires pour mener à bien le projet, estimant le nombre total à environ 15 personnes plus quelques employés de soutien externes : “Prendre en charge ce projet n’affectera pas le développement de notre prochain jeu.“