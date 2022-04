The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X : la version next-gen est reportée pour une durée indéterminée

La sortie de The Witcher 3 sur les consoles next-gen a encore été retardée, le studio polonais CD Projekt RED ayant décidé d'internaliser le développement.

Les éditions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S de The Witcher 3 étaient jusqu’ici développées par Saber Interactive (filiale d’Embracer Group), qui s’était également chargé du convaincant portage sur Nintendo Switch, mais CD Projekt RED a finalement décidé de reprendre en main le développement avec l’une de ses équipes : “Nous évaluons actuellement l’étendue du travail à effectuer et devons donc repousser le lancement qui été fixé pour le deuxième trimestre jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que nous le pourrons.”

Il semblerait que la décision de CD Projekt RED soit liée au contexte géopolitique actuel avec l’invasion russe en Ukraine. Bien que basé à Maplewood (New Jersey) aux USA, Saber Interactive possède des bureaux à Madrid, à Porto, à Sundsvall mais également à Minsk et Saint-Pétersbourg. Pour mémoire, le studio polonais a officiellement suspendu toutes ses ventes en Russie et en Biélorussie : “L’ensemble du groupe est solidaire du peuple ukrainien. Bien que nous ne soyons pas une entité politique capable d’influencer directement les affaires de l’État, et n’aspirons pas à le devenir, nous croyons que les entités commerciales, lorsqu’elles sont unies, ont le pouvoir d’inspirer un changement global dans les cœurs et les esprits des gens ordinaires. Nous savons que des acteurs en Russie et en Biélorussie, des individus qui n’ont rien à voir avec l’invasion de l’Ukraine, seront affectés par cette décision, mais avec cette action, nous souhaitons galvaniser davantage la communauté mondiale pour qu’elle s’exprime sur le sujet, pour parler de ce qui se passe au cœur de l’Europe. À nos frères et sœurs qui se battent pour leur pays, restez forts !“