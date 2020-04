The Witcher 3 : répartition des ventes par plateforme et performance commerciale en hausse

Le dernier chapitre des aventures vidéoludiques du sorceleur Geralt de Riv a dépassé les 28 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement.

Les répercussions de la série télévisée The Witcher de la plateforme Netflix sur les ventes de The Witcher 3 sont désormais chiffrées. Après avoir réalisé une première année de commercialisation avec 9,4 millions de ventes en 2015, l’ultime opus de la licence a dû se contenter de 4,1 millions en 2016 (malgré la sortie de l’édition Game of the Year), 4,4 millions en 2017 et 3,5 millions en 2018. Pour l’année 2019, le titre de CD Projekt RED a tout simplement réalisé la seconde meilleure performance de son histoire avec plus de 6,6 millions de ventes. En cumulant le tout, cela donne environ 28,3 millions de copies distillées aux quatre coins du monde, soit 12,4 millions sur PC, 10,8 millions sur PS4, 4,3 millions sur Xbox One et 700.000 sur Switch (11% des ventes de l’année dernière).

Succès en Europe et domination du numérique pour The Witcher 3

Les polonais de CD Projekt RED révèlent que les ventes de The Witcher 3 proviennent principalement de l’Europe (37,2%) suivi de l’Asie (27,9%) et des USA (25,6% pour le Nord et 7% pour le Sud). L’Australie (2%) et l’Afrique (0,3%) referment le podium. A noter que la distribution numérique de The Witcher 3 est rapidement devenue majoritaire :

2015 : physique – 71% // numérique – 29%

2016 : physique – 40% // numérique – 60%

2017 : physique – 26% // numérique – 74%

2018 : physique – 20% // numérique – 80%

2019 : physique – 18% // numérique – 82%

