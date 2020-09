The Witcher 3 prépare son retour sur PS5 et Xbox Series X

La dernière aventure de Geralt de Riv va faire le voyage sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Disponible depuis maintenant cinq ans sur PS4, Xbox One et PC, et l’année dernière sur Nintendo Switch grâce au portage de Saber Interactive, The Witcher 3 : Wild Hunt va revenir dès l’année prochaine dans une Complete Edition, qui comprend l’ensemble des DLC et extensions disponibles à ce jour, au format standalone sur PS5, Xbox Series et PC. Evidemment, les possesseurs d’une version sur PC, PS4 ou Xbox One pourront obtenir une mise à jour gratuite pour découvrir cette nouvelle version du jeu de CD Projekt RED qui bénéficiera d’améliorations techniques et visuelles, comme des temps de chargement réduits et le Ray Tracing, la fameuse technologie qui doit sublimer les effets de lumières.

The Witcher 3 is coming to the next generation! A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4. More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr — The Witcher (@witchergame) September 4, 2020

Le synopsis de The Witcher 3 pour les retardataires : “Ce n’est pas d’héros dont ce monde a besoin, mais d’un professionnel. Primé plus de 250 fois jeu de l’année, The Witcher 3 est une aventure scénarisée en monde ouvert, dévoilant un univers sombre et fantastique. Vous incarnez Geralt de Riv, un mercenaire et un tueur de monstres, disposant pour accomplir sa tâche d’épées acérées, de potions mortelles, d’arbalètes discrètes et de puissants sorts de combat. Devant vous s’étend un continent infesté de monstres et déchiré par la guerre, que vous pouvez explorer à votre guise. Votre contrat actuel ? Retrouver l’enfant de la prophétie, une arme vivante capable de changer le monde.”

