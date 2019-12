The Witcher 3 est désormais plus populaire que jamais

Il existe de nombreuses sagas cultes dans les jeux vidéo. S'il fallait faire une liste de celles qui ont marqué le RPG, The Witcher serait sans l'ombre d'un doute. Aujourd'hui, avec la sortie de The Witcher sur Netflix, The Witcher 3 est plus populaire que jamais.

La série The Witcher de CD Projekt Red est assurément l’une des plus populaires dans la grande famille des RPG. Cela étant dit, il semblerait que grâce à la sortie de l’adaptation télévisée par Netflix, baptisée The Witcher, le jeu connaisse aujourd’hui un énorme gain de popularité. Selon de récentes statistiques sur Steam, The Witcher 3 serait aujourd’hui plus populaire encore qu’il ne l’était à sa sortie. Des chiffres impressionnants.

The Witcher 3 est plus populaire que jamais

Lorsque The Witcher 3 fut lancé en 2015, le jeu s’était targué de compter un nombre de joueurs simultanés de 92 268. Ce record est tombé tout récemment. Dans toute la saga, le plus grand nombre de joueurs simultanés est aujourd’hui de 94 601. La différence n’est pas énorme, un peu plus de 2 000 joueurs, mais il est remarquable que ce pic ait été atteint plus de 4 ans après la sortie originale du jeu. Très rares sont les jeux capables de si bien tenir sur la durée.

Merci la série TV diffusée sur Netflix

The Witcher 3 est même parvenu à faire son entrée dans le Top 10 des jeux vidéo de Steam, occupant actuellement la 8ème place des jeux les plus joués. D’autres opus de la saga The Witcher ont aussi très largement profité de la diffusion de la série sur Netflix. C’est le cas par exemple de The Witcher : Enhanced Edition, qui entre dans le Top 10 des jeux les plus joués. Le titre a aussi battu son record de nombre de joueurs simultanés avec un pic enregistré à plus de 12 000 joueurs. Et pour celles et ceux qui atteindraient de pouvoir découvrir un nouveau jeu The Witcher, sachez que CD Projekt Red a récemment signé un nouvel accord avec l’auteur de la saga dont est tiré le jeu, Le Sorceleur, Andrezj Sapkowski. D’autres opus pourraient donc voir le jour. Après Cyberpunk 2077, au mieux. Il va falloir patienter.