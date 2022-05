The Winchesters, la série préquelle de Supernatural

L'histoire des parents de Dean dans The Winchesters.

Racontée du point de vue du narrateur Dean Winchester (Jensen Ackles), la série télévisée The Winchesters retrace l’histoire d’amour entre John (Drake Rodger) et Mary (Meg Donnelly) : “Un ancien combattant du Vietnam va faire une mystérieuse rencontre qui déclenchera une nouvelle mission pour en apprendre plus sur le passé de son père… Au cours de son voyage, il sera amené à croiser la route d’une chasseuse de démons de 19 ans qui cherche également des réponses après la disparition de son propre père. Ensemble, les deux s’associent au jeune chasseur en formation Latika (Nida Khurshid) et au chasseur décontracté Carlos (Jonathan Fleites) pour découvrir les vérités cachées sur leurs deux familles.”

Un trailer pour The Winchesters

Par le scénariste et producteur exécutif Robbie Thompson, les producteurs exécutifs Jensen Ackles et Danneel Ackles ainsi que le réalisateur et producteur exécutif Glen Winter, The Winchesters sera diffusée sur The CW d’ici la fin de l’année ou en 2023. La société de production Chaos Machine s’occupe de cette préquelle en association avec Warner Bros TV et CBS Studios.