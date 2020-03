The Watchmen : le casting devient The Washmen pour combattre le coronavirus

Damon Lindelof a demandé à l'ensemble du casting de sa série Watchmen de rappeler les gestes hygiéniques aux spectateurs, avant de tout compiler dans une courte vidéo de quelques minutes.

Aux États-Unis, la pandémie de coronavirus a pris une ampleur sans précédent, notamment car les différents états attendaient une décision forte et ferme de la présidence, qui n’est jamais venue. Avec 731 735 cas dans le monde dont 142 737 sur le seul territoire américain, et 2 489 décès à déplorer, le pays de l’Oncle Sam se retrouve en pôle position des nations avec le plus grand nombre de malade. Si dès le mois de février les entreprises de technologie demandaient à leur employés de travailler depuis chez eux et lançaient des initiatives de prévention (une campagne publicitaire de l’OMS sur Facebook, un site pour Google, des tests de la Bill & Melinda Gates Foundation), la réaction d’autres secteurs a été trop lente et aujourd’hui, comme dans d’autres pays, les hôpitaux font face à une pénurie de masques et de respirateurs.

Une compilation originale

En ces temps difficiles où le confinement est le mot d’ordre, le temps passé en ligne augmente, aussi ce n’est pas surprenant que des messages de soutien proviennent des réseaux sociaux. Damon Lindelof, à qui l’on doit l’unique et excellente série The Leftovers et plus récemment la très appréciée et populaire The Watchmen, a demandé aux membres du casting de communiquer aux fans, à leur manière, quelques recommandations par rapport au coronavirus, et notamment aux “gestes barrière”. En résulte une vidéo de quelques minutes où chacun joue le jeu. Dustin Ingram va même plus loin en enfilant un costume qui n’est pas le sien dans la série.

“Restez chez vous, ce n’est pas compliqué”

Tim Blake Nelson (Wade Tillman/Looking Glass), Regina King (Angela Abar/Sister Night), Jovan Adepo (Will Reeves jeune), Yahya Abdul-Mateen II (Cal Abar), Jean Smart (Laurie Blake), Dustin Ingram (Agent Petey), Sara Vickers (Crookshanks), Tom Mison (Phillips) et Andrew Howard (Red Scare) nous rappellent comment se laver les mains, combien de temps et qu’il est nécessaire de rester chez soi. En introduction, la compilation de vidéos est présentée sous le titre “Washmen“, un jeu de mots en clin d’œil à la série qui permet de deviner le contenu.