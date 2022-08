The Wager : Leonardo DiCaprio dans un film de pirates réalisé par Martin Scorsese

Après l'adaptation du roman Killers of the Flower Moon de David Grann, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese vont encore refaire équipe pour l'adaptation du roman The Wager : A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder écrit par le même auteur.

Produit pour Imperative Entertainment (Dan Friedkin, Bradley Thomas), Sikelia Productions (Martin Scorsese) et Appian Way Productions (Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson), avec Richard Plepler d’Eden Productions comme producteur exécutif, et le soutien financier d’Apple, le film qui s’inspire du roman The Wager : A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder écrit par David Grann se déroule dans les années 1740. Le navire britannique The Wager fait naufrage sur une île désolée à l’extrémité de l’Amérique du Sud, et le capitaine et l’équipage luttent alors pour survivre et maintenir l’ordre, tout en affrontant non seulement les éléments les plus extrêmes mais aussi leur propre nature humaine.

DiCaprio et Scorsese, main dans la main avec Apple

L’acteur et producteur de cinéma américain Leonardo DiCaprio sera prochainement à l’affiche du film Killers of the Flower Moon, qui se déroule dans l’Oklahoma des années 1920 et dépeint les meurtres en série des membres de la nation Osage, riche en pétrole, une série de crimes brutaux connus sous le nom de Règne de la Terreur. Il devrait également être un jour à la tête du projet Roosvelt avec… le réalisateur italo-américain Martin Scorsese. Un long-métrage revenant la Seconde Guerre Mondiale et la gestion des USA par Franklin Delano Roosevelt, l’instigateur du New Deal (un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage).