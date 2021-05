The Vindicators : un spin-off pour la série Rick & Morty de la plateforme Adult Swim

Les Vindicators de Rick & Morty auront droit à leur propre série.

Composée de huit épisodes de dix minutes, la série télévisée The Vindicators mettra en avant l’équipe de super-héros qui a fait sa première apparition dans l’épisode Vindicators 3 : The Return of Worldender. Les membres Supernova, Noob-Noob, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot, Million Ants, Morty Smith, Rick Sanchez, Lady Katana, Calypso et Diablo Verde ont recruté Rick et Morty pour les aider à réussir une mission, mais ont négligé de les convoquer pour la deuxième aventure en raison de “conflits de personnalité”. Cela les a amenés à détruire une planète afin de vaincre un ennemi connu sous le nom de Doom-Nomitron, une situation que Rick aurait pu éviter s’il avait été présent. Presque tous les membres de l’équipe sont tués lorsque Rick, dans un accès de jalousie et de mépris, met en place un gantelet à la Saw pour prouver que l’équipe n’est rien d’autre qu’une bande de crétins qui ne sont pas aussi uniques ou grands qu’ils le pensent. Ainsi, la plupart des membres de l’équipe sont morts dans les pièges de Rick ou se sont entretués lorsque les tensions et les troubles intérieurs les ont montés les uns contre les autres.

New spinoff digital shorts are coming. The Vindicators, Aquadonk Side Pieces, YPFIGTH: The Animated Series and Alabama Jackson. More info here: https://t.co/JtrJb1G1wp pic.twitter.com/JHfGYOfJQv — adult swim (@adultswim) May 19, 2021

“Nous sommes ravis de travailler à nouveau dans l’univers de Rick & Morty, et ces courts métrages sont une occasion incroyable d’explorer ce qui se passe après que les Vindicators aient sauvé (ou détruit) des mondes“, ont déclaré les productrices exécutives Sarah Carbiener et Erica Rosbe chez Adult Swim. “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de montrer à quel point cette équipe de super-héros est largement dysfonctionnelle, que Rick soit là pour faire assassiner la moitié d’entre eux ou non“. Pour mémoire, la saison 5 de Rick & Morty sera diffusée d’ici le 21 juin prochain.

