The Veil : un thriller dramatique par le créateur de Peaky Blinders

La chaîne américaine FX recrute la comédienne américaine Elisabeth Moss pour The Veil.

Écrite et produite par Steven Knight avec Denise Di Novi et Nina Tassler de PatMa Productions, et Elisabeth Moss avec Lindsey McManus sous leur bannière Love & Squalor Pictures pour la chaîne américaine FX de Disney, la nouvelle mini-série à suspense The Veil explore la relation surprenante et tendue entre deux femmes qui jouent un jeu mortel de vérité et de mensonges entre Istanbul, Paris et Londres. L’une des femmes a un secret, l’autre a pour mission de le révéler avant que des milliers de vies ne soient perdues.

FX has ordered The Veil, a new limited series thriller from Steven Knight and starring Elisabeth Moss. Coming soon exclusively to @Hulu. pic.twitter.com/c8yh6qdRT3 — FX Networks (@FXNetworks) August 2, 2022

The Veil est le dernier projet de Steven Knight pour FX, qui poursuit un partenariat qui a commencé avec Taboo et s’est prolongé avec A Christmas Carol et Great Expectations, dans lequel Olivia Coleman incarne Miss Havisham.

Elisabeth Moss sera l’héroïne de The Veil

Nick Grad, président de la programmation originale de FX, a déclaré :

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Steven Knight sur The Veil et ravis qu’Elisabeth Moss ait signé pour le rôle principal. Les scripts de Steven sont fascinants et mettront sans aucun doute en valeur le talent exceptionnel d’Elisabeth.

Steven Knight a ajouté :

Je suis absolument ravi de raconter cette histoire, qui est véritablement internationale et très contemporaine. Nous avons rassemblé quelques-unes des personnes les plus talentueuses du secteur. Travailler avec Denise Di Novi est toujours un plaisir et cela fait longtemps que j’ai envie de travailler avec Elisabeth Moss. Bien sûr, FX et moi sommes de vieux amis. Je pense que ce sera un événement télévisuel marquant.