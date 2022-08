The Umbrella Academy revient pour une quatrième et dernière saison sur Netflix

La quatrième saison de The Umbrella Academy sera la dernière de la série de super-héros.

Les acteurs de la série télévisée The Umbrella Academy qui reprendront leur rôle dans la saison 4 sont Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore. Les comédiens Adam Godley, Genesis Rodriguez et Britne Oldford ne figurent pas sur la liste, car le destin de leurs personnages est resté incertain dans le final de la saison 3 de The Umbrella Academy diffusée depuis juin dernier sur la plateforme de streaming Netflix.

Family meeting, Brellies: We're going on a fourth and final adventure. ☂️🖤 pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) August 25, 2022

Steve Blackman, showrunner, auteur et producteur exécutif de The Umbrella Academy, déclare :

Je suis tellement heureux que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy puissent vivre la fin appropriée du voyage de la fratrie Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans. Mais avant d’en arriver à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable qui nous attend pour la quatrième saison, une histoire qui tiendra les fans en haleine jusqu’aux dernières minutes.

Steve Blackman parle de la saison 4 de The Umbrella Academy

Dans le cadre d’une entrevue promotionnelle liée à l’annonce du renouvellement de la série télévisée The Umbrella Academy pour une quatrième et dernière saison, Steve Blackman s’est exprimé sur la nouvelle timeline vu que l’Académie Umbrella est maintenant dans un nouveau monde, sans ses pouvoirs et apparemment divisée, sans compter la disparition de Sloane :

La fratrie est toujours prête à relever un défi. Cette nouvelle timeline a été dictée par Hargreeves, qui a reprogrammé l’univers à la fin du final de la saison 3. Mais à cause des actions d’Allison, il n’a pas pu terminer ce qu’il avait commencé avant qu’Allison n’appuie sur le bouton de réinitialisation. Ainsi, la perte des pouvoirs des frères et sœurs ne sera pas la seule bizarrerie de cette ligne temporelle. Il y a de nouveaux ennemis qui veulent les voir disparaître de l’existence, mais comment font-ils sans leurs pouvoirs ? Y a-t-il même un moyen de les récupérer ? Les enjeux n’ont jamais été aussi importants.

La saison 4 de The Umbrella Academy va démarrer avec un “nouveau” Ben

Le Ben de la saison 4 de The Umbrella Academy sera différent du Ben d’Umbrella et du Ben de Sparrow ?