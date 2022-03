The Time Traveler’s Wife : du voyage temporel chez HBO

Après Doctor Who, Steven Moffat exploite encore le voyage temporel avec The Time Traveler's Wife.

Basé sur le roman éponyme et adapté sur le petit écran par Steven Moffat, ancien producteur de Doctor Who et co-créateur de Sherlock, The Time Traveler’s Wife raconte l’histoire d’amour complexe de Clare Abshire (Rose Leslie) et Henry DeTamble (Theo James) où un mariage se heurte à un problème… le voyage dans le temps.

Steven Moffat explique la différence entre le film de 2009 avec Eric Bana et Rachel McAdams et cette nouvelle série télévisée pour HBO : “Nous pouvons raconter toute l’histoire, le film était une version abrégée assez intelligente, mais en l’abrégeant, on passe à côté de tous les détails et de la complexité et on en fait une histoire de voyage dans le temps et non une histoire d’amour.”

Un teaser pour The Time Traveler’s Wife

Composée de six épisodes, la série The Time Traveler’s Wife sera diffusée sur HBO à partir de mai prochain.