The Suicide Squad : un logo fait de rouge, de jaune et de noir pour le reboot

Le nouveau film du réalisateur James Gunn dévoile son identité visuelle avec un logo officiel haut en couleur.

Alors que le reboot et la suite indépendante du long-métrage Suicide Squad de David Ayer (Birds of Prey, Fury, Gotham City Sirens) sera à l’honneur lors de l’événement DC FanDome du 22 août prochain, James Gunn (Guardians of the Galaxy, Movie 43, Slither) a dévoilé le logo de The Suicide Squad sur les réseaux sociaux ainsi que ses nombreuses variantes dans différentes langues afin de satisfaire les fans du monde entier. Pour mémoire, en plus de réaliser le film qui devrait être diffusé dans les salles obscures d’ici le 4 août 2021 dans l’Hexagone et le 6 août 2021 outre-Atlantique si les plans n’ont pas changé depuis la pandémie de coronavirus, il a activement contribué à l’écriture du script.

Un reboot avec un casting totalement différent pour The Suicide Squad

Produit par DC Films et Warner Bros Pictures, le casting de The Suicide Squad mélange anciennes et nouvelle têtes : Margot Robbie (Dr. Harleen Quinzel/Harley Quinn), Joel Kinnaman (Colonel Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Digger Harkness/Captain Boomerang), David Dastmalchian (Abner Krill/Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Steve Agee (King Shark), Idris Elba (Vigilante), John Cena (Peacemaker), Nathan Fillion (Richard Hertz/Blackguard), Pete Davidson (Brian Durlin/Savant), Mayling Ng (Mongal), Flula Borg (Javelin), Michael Rooker, Alice Braga, Taika Waititi, Storm Reid, Sean Gunn, Joaquín Cosio, Peter Capaldi, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Julio Ruiz.