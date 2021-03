The Suicide Squad s’offre un premier trailer

L'Univers Cinématographique DC a lui aussi beaucoup à offrir. L'un des films très attendus est The Suicide Squad, avec James Gunn à la réalisation. Voici d'ailleurs un premier trailer.

Quand on pense aux super-héros, on pense évidemment en premier lieu à Marvel et à DC. Ce dernier connait un succès moindre au cinéma, pour diverses raisons mais, comme un peu partout dans le monde, il y a à Hollywood de nombreux réalisateurs fans de la première heure des héros DC. C’est le cas de James Gunn, qui a travaillé ces derniers temps sur le reboot de The Suicide Squad dont voici un premier trailer.

Un premier trailer pour The Suicide Squad

Le premier film Suicide Squad fut accueilli par des critiques pour le moins mitigées mais comme vous le savez peut-être depuis un certain temps, DC avait annoncé son intention de rebooter la franchise en confiant les rênes au réalisateur James Gunn, que l’on connaît pour Les Gardiens de la Galaxie Vol 1 et 2.

Celles et ceux qui se demanderaient à quoi pourrait ressembler The Suicide Squad dans la vision de James Gunn pourront se faire une première idée en regardant le premier trailer officiel juste ci-dessous. Il ne s’agit là que d’un trailer, l’idée est donc de plonger dans l’atmosphère du film pendant quelques minutes. Et cela signifie par exemple pour se dire que cette version semble plus légère mais aussi plus Rated R que la première. Et ce qui est intéressant, c’est que, bien qu’il s’agisse d’un reboot, le film réutilise certains personnages avec les mêmes acteurs.

Ce reboot de James Gunn semble plus joyeux

C’est le cas par exemple de Margot Robbie qui reprend son rôle de Harley Quinn, de Joel Kinnaman dans la peau de Rick Flag, de Jai Courtney en Captain Boomerang ou encore de Viola Davis en Amanda Walker. Les fans auront aussi l’occasion de découvrir de nouveaux personnages, comme Idris Elba dans le costume de Bloosport – même s’il se murmurait que l’acteur devait à l’origine reprendre le personnage de Deadshot interprété par Will Smith. Ce ne fut finalement pas le cas, ceci pour laisser la place à un éventuel retour de Will Smith dans de futurs films. -.

Toujours est-il que ce The Suicide Squad selon James Gunn semble très sympathique, et l’on ne peut s’empêcher de faire la comparaison avec Les Gardiens de la Galaxie, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Espérons en tous les cas que The Suicide Squad sera réussi. Sa sortie est actuellement prévue pour le 4 août 2021, dans les salles obscures et sur HBO Max.