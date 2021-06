The Suicide Squad : la Task Force X s’attaque au Projet Étoile de Mer dans un troisième trailer

Starro se fait remarquer dans la dernière bande-annonce de The Suicide Squad.

Par opposition au ton sombre et lunatique du Suicide Squad de 2016 de David Ayer, la suite-reboot-remake du réalisateur James Gunn (Guardians of the Galaxy, Dawn of the Dead, Slither) est largement plus lumineuse et colorée, et semble se dérouler en grande partie dans un pays d’Amérique latine où le commando suicide d’Amanda Waller a été envoyé pour détruire le Projet Étoile de Mer dans son ensemble. Cela conduira Bloodsport (en prison pour avoir tiré sur Superman avec une balle de kryptonite), King Shark, Harley Quinn, Peacemaker, Captain Boomerang ou encore Polka-Dot Man à affronter Starro le Conquérant, un méchant classique de l’univers DC Comics qui se présente sous la forme d’une vie extraterrestre intelligente qui veut dominer le monde.

The Suicide Squad – Rain Trailer

Produit par DC Films, Atlas Entertainment, The Safran Company et Troll Court Entertainment, The Suicide Squad sortira dans les salles de cinéma et sur le service de streaming HBO Max de WarnerMedia dès le 28 juillet prochain en France et le 6 août 2021 aux USA. Le premier film a enregistré 133,7 millions de dollars au box-office national, établissant ainsi un record d’ouverture pour le mois d’août. Il a ensuite rapporté 325,1 millions de dollars aux États-Unis et 746,8 millions de dollars dans le monde.