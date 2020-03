The Suicide Squad : James Gunn annonce la fin du tournage

Quatre ans seulement après la sortie en salles du film éponyme, l'interprétation de l'histoire façon James Gunn s'apprête à entrer en post-production, avant sa diffusion au mois d'août 2021.

Si Marvel a de nombreux projets sur le feu, entre séries (Loki, WandaVision, Hawkeye) et films (Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 et Thor : Love & Thunder), le calendrier n’est pas aussi chargé du côté de DC, du moins pas avant 2021, notamment car ses films ne remportent pas le même succès. Après les petites réussites qu’étaient Batman v Superman: L’aube de la justice et Suicide Squad, Warner Bros. a redoublé d’effort et remonte doucement la pente : Wonder Woman (2017) et Shazam! (2019) s’inscrivait dans une autre veine, avec plus d’humour et même Aquaman était parvenu à séduire les foules. Cette année, DC propose Birds of Prey au cinéma et Wonder Woman 1984, mais l’année prochaine pourrait être plus prometteuse encore grâce à des titres porteurs.

Un projet porté par James Gunn

Parmi ceux-ci, The Suicide Squad qui est entré en projet presqu’aussitôt que son homonyme sorti en 2016 sur le grand écran était diffusé. Cette fois ce n’est pas David Ayer qui est à la réalisation, mais James Gunn. On doit au réalisateur les deux premiers volets des Gardiens de la Galaxie. Le projet d’un troisième film lui avait été retiré par Warner lorsque d’anciens tweets un brin dérangeant avaient refait surface. Devant la mobilisation des fans et de ses collaborateurs, on lui restitua la paternité du projet.

Des difficultés personnelles pendant le tournage

Malgré tout, Gunn s’était depuis attelé à réaliser The Suicide Squad avec Margot Robbie, Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena et Nathan Fillion. Il annonçait récemment la fin du tournage du film dans une publication sur Instagram à travers lequel il relaie les difficultés émotionnelles qu’il lui a fallu surmonter pendant ces dernières années : le décès de son père, puis celui de son chien. Il remercie l’équipe pour son travail et son soutien moral.

Les films du DCEU à venir

Avant The Suicide Squad en 2021 viendra le tour de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal, puis de Black Adam. En 2022, trois autres films feront leur apparition : Shazam! 2, The Flash et Aquaman 2. De quoi s’occuper entre le DCEU et le MCU.