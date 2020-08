The Suicide Squad est attendu pour début août 2021 au cinéma

Le réalisateur James Gunn annonce que le long-métrage The Suicide Squad sera diffusé dans les salles obscures dès l'année prochaine.

Si le tournage de The Suicide Squad est déjà terminé depuis des semaines et des semaines, le montage est lui toujours en cours, notamment à cause de la pandémie de coronavirus qui a fait perdre du temps à l’équipe de production. A défaut d’avoir un véritable trailer avec la date de diffusion, une vidéo behind the scenes permet d’avoir un aperçu de certains décors, certains effets spéciaux, certains costumes, certaines scènes et des remarques sur ce reboot qui s’annonce plus coloré et fun que le premier film avec Jared Leto dans le rôle du Joker.

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021 au cinéma dans le monde entier.

Le casting complet de The Suicide Squad