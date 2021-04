The Suicide Squad : des scènes inédites dans un nouveau trailer

Une nouvelle bande-annonce pour The Suicide Squad avec son lot de blagues, séquences d'actions et moments sombres.

Bienvenue en enfer dans The Suicide Squad. Direction Belle Reve, la prison au taux de mortalité le plus élevé des États-Unis. C’est là que sont enfermés les pires super-vilains de l’univers DC Comics. Ils sont prêts à tout pour en sortir, même à rejoindre le commando suicide Task Force X. La mission du moment ? Rassembler une belle brochette de taulards comme Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et lâchez-les (littéralement) sur l’île isolée et infestée d’ennemis de Corto Maltese.

Traversant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les faire se comporter correctement… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, suivant chacun de leurs mouvements. Et comme toujours, un seul faux mouvement et ils sont morts (que ce soit de la main de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Pas le choix, il faut affronter un ennemi inconnu qui pourrait être l’étoile de mer intergalactique Starro.

The Suicide Squad – Rebellion Trailer

Produit par Warner Bros Pictures, réalisé par James Gunn et doté d’un casting de stars, dont Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney ou encore Peter Capaldi, le long-métrage The Suicide Squad sortira dans les salles de cinéma en août prochain. Il sera également diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis.