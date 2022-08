The Spy Who Loved Me 64, un jeu complet basé sur GoldenEye 007

The Spy Who Loved Me 64, pour jouer à L'Espion qui m'aimait sur Nintendo 64, un mod complet et impressionnant basé sur GoldenEye 007. En attendant le jeu officiel de IO Interactive.

Les modes permettent aux fans de jeux vidéo d’aller plus loin encore. Ceux-ci permettent plus ou moins de choses, de modifier l’aspect graphique, d’intégrer de nouveaux éléments, et parfois même de tout changer, ou presque. Le mod qui nous intéresse aujourd’hui devrait plaire aux fans de James Bond et de la console culte Nintendo 64.

The Spy Who Loved Me 64, pour jouer à L’Espion qui m’aimait sur Nintendo 64

Si vous avez grandi avec la Nintendo 64, il y a de fortes chances que vous ayez connu le jeu GoldenEye 007, l’un des plus emblématiques du catalogue de la console de Big N. Aujourd’hui, des fans travaillent sur un mod impressionnant qui vient transformer un film James Bond en un jeu complet totalement jouable. Ces fans sont en train de concevoir une version jouable de L’Espion qui m’aimait, le troisième et, selon certains, meilleur, film James Bond avec Roger Moore.

Un mod complet et impressionnant basé sur GoldenEye 007

Comme l’a découvert EuroGamer, le YouTuber Graslu00 a publié une vidéo montrant les 11 niveaux de The Spy Who Loved Me 64. Le mod reprend les événements et lieux importants du film, emmenant James Bond des Alpes aux Pyramides d’Égypte, en passant par un pétrolier dans l’Océan Atlantique. On retrouve les traits de Roger Moore, ainsi que des personnages comme Anya Amasova (alias l’Agent XXX) et le méchant Karl Stromberg. Il est possible de lancer le mod dans un émulateur en 4K à 60 images par seconde, mais vous pouvez aussi y jouer sur une console Nintendo 64.

Comme le précise Graslu00, le projet est loin d’être terminé. La version de The Spy Who Loved Me 64 disponible sur N64 Vault est une démonstration des trois premiers niveaux avec un aperçu du futur mode multijoueur à quatre. Il y a cependant encore beaucoup de travail pour cette équipe de fans. En effet, l’écran de sélection de niveau montre 20 niveaux, y compris, et c’est assez curieux, la maison d’enfance de James Bond de Skyfall, une carte qui semble être dédiée au multijoueur.

En attendant le jeu officiel de IO Interactive

Dans le même temps, un jeu James Bond officiel est en préparation. Celui-ci a fait parler de lui fin 2020. Le studio IO Interactive, à qui l’on doit Hitman, développe un jeu qui plongera le joueur dans les origines de l’espion britannique. Ce jeu devrait être le premier jeu James Bond officiel depuis 007 Legends en 2012.