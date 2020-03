The Signifier : une enquête narrative mêlant psychologie et intelligence artificielle

Le studio chilien Playmestudio dévoile The Signifier sur PC en partenariat avec Raw Fury, un spécialiste des productions indépendantes.

Présentée comme une aventure mystérieuse “tech-noir” à la première personne, The Signifier de Playmestudio va plonger les joueurs dans la peau de Frederick Russell, un chercheur expert en IA et psychologie. Celui-ci est à l’origine d’un scanner expérimental du cerveau appelé le Dreamwalker. Sa technologie controversée permet l’exploration des sens et des domaines inconscients de l’esprit. Malgré lui, il va être embarqué dans une spirale d’intrigues lorsqu’on lui demande d’utiliser sa création après que la vice-présidente de la plus grande entreprise technologique du monde ait été retrouvée morte dans son appartement.

Un trailer pour The Signifier

Trois dimensions distinctes seront présentes dans The Signifier (monde réel, souvenirs de la victime et rêves de Frederick Russell) : “Explorez les mondes réels et surréels, plongez dans la psychologie marginale, résolvez des énigmes et trouvez la vérité“. La date de sortie sur la plateforme Steam est encore inconnue pour le moment.