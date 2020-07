The Settlers : le reboot est encore repoussé, mais à une date indéterminée

La sortie du jeu de gestion The Settlers est officiellement repoussée "jusqu'à nouvel ordre" par Ubisoft Blue Byte.

Attendu pour l’année 2019, puis annoncé pour l’année 2020, le reboot de The Settlers est à nouveau reporté sur PC. Ubisoft Blue Byte ne veut pas se rater et ne préfère donc pas communiquer de nouvelle date pour le moment : “Nous vous sommes incroyablement reconnaissants pour vos nombreux commentaires, et au cours des derniers mois, en effectuant divers tests avec nos équipes, une chose est devenue claire… bien que nous soyons sur la bonne voie pour offrir un grand jeu, nous voulons vraiment offrir une expérience de jeu exceptionnelle.La qualité étant notre principale priorité, nous voulons prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Par conséquent, nous avons dû prendre la décision difficile de reporter la sortie du jeu jusqu’à nouvel ordre. Le temps supplémentaire sera utilisé pour répondre à vos commentaires et offrir le meilleur jeu The Settlers possible. Bien que nous ne puissions pas encore vous fournir de nouvelle date de sortie, soyez assuré que nous vous tiendrons au courant via The Settlers Alliance et nos autres canaux dès que nous pourrons vous fournir de plus amples informations.”

Du gameplay pour The Settlers