The Serpent Queen, un drama historique sur Catherine de Médicis

L'histoire de l'infâme Catherine de Médicis, qui, contre toute attente, est devenue l'un des souverains les plus puissants et les plus anciens de l'histoire de France.

Basée sur le livre Catherine de Médicis : Renaissance Queen of France de Leonie Frieda ainsi que sur le scénario du producteur exécutif Justin Haythe, la série télévisée The Serpent Queen apporte une touche contemporaine à la narration conventionnelle pour raconter l’ascension au pouvoir de Catherine de Médicis. Dans le premier épisode de la série, “Medici Bitch”, l’histoire de Catherine se déroule à travers des flashbacks alors qu’elle défend ses actions et transmet les leçons qu’elle a apprises à sa nouvelle servante confiante, Rahima.

À 14 ans, la jeune Catherine, orpheline, se marie à la cour française du 16ème siècle. Malgré son statut de roturière, son oncle, le pape Clément, a négocié une importante dot et une alliance géopolitique en échange de cette union, ce qui lui permet d’espérer de nombreux héritiers. Cependant, lors de sa nuit de noces, Catherine apprend que son nouveau mari est amoureux de Diane de Poitiers, une belle dame d’honneur deux fois plus âgée que lui. Alors que son avenir est soudainement incertain et qu’elle a peu d’espoir de concevoir un enfant, Catherine doit rapidement apprendre à qui elle peut faire confiance – à la fois dans son entourage personnel de courtisans et parmi les membres de la cour royale – tout en déjouant ceux qui sous-estiment sa détermination à survivre à tout prix.

Composé de huit épisodes, The Serpent Queen sera diffusé le 11 septembre prochain sur Starz. Le casting comprend Samantha Morton (Minority Report, Harlots, The Walking Dead), Sennia Nanua (The Girl with All the Gifts, Frankie), Liv Hill (Three Girls, Jellyfish), Charles Dance (Game of Thrones, The Crown), Ludivine Sagnier (Lupin, The Young Pope), Colm Meaney (Star Trek : Deep Space Nine, Tolkien), et Rupert Everett (My Best Friend's Wedding, Adult Material).