The Sandbox lance sa deuxième saison alpha

The Sandbox vient de lancer la version alpha de sa saison 2. Pendant un mois, les participants pourront découvrir toutes les nouveautés et gagner des lots très sympathiques.

The Sandbox est une plate-forme de métavers française fondée par Arthur Madrid et Sébastien Borget. Depuis quelques jours, elle a lancé son Alpha Season 2. On vous dit tout ce qu’il faut savoir de cette nouvelle aventure, riche en contenu et en événements.

Quoi de neuf dans cette saison 2 ?

L’Alpha Season 2 compte plus de 35 expériences au total, disponibles à celles et ceux qui ont un compte gratuit TSB. Dans le détail, on retrouve les 18 expériences originales de l’Alpha Season 1 améliorées, 5 nouvelles expériences, 4 nouvelles GameMakerFundexperiences – Dracula’s Castle, Meta Dungeon, The Funguys Kingdom, Border Town of Tang Dynasty -, 3 nouvelles licences – Snoop Dogg’s Foreplay, Hong Kong’s Star Ferry Pier, Missing Parts by Celsius Online – et 1 tout nouveau hub de transport. 200 quêtes sont disponibles, davantage d’Alpha Passes et davantage de moyens de gagner des $SAND. Autrement dit, une expérience plus complète, plus poussée, plus longue, plus aboutie et ouverte à tous gratuitement. Pendant tout le mois de mars, les joueurs pourront profiter de toutes ces expériences, même sans disposer de S2 Alpha Pass.

Comment obtenir un Season 2 Alpha Pass ?

Il y a par ailleurs trois manières différentes d’obtenir un Season 2 Alpha Pass :

En utilisant votre compte The Sandbox pour jouer à l’Alpha Season 2 et avoir la chance de gagner un S2 Alpha Pass via la Tombola . Complétez des quêtes et gagnez des niveaux pour gagner des tickets. Le tirage aura lieu le 31 mars, à la fin de l’Alpha Season 2.

. Complétez des quêtes et gagnez des niveaux pour gagner des tickets. Le tirage aura lieu le 31 mars, à la fin de l’Alpha Season 2. En participant aux différents concours sur les réseaux sociaux chaque semaine, jusqu’au 23 mars. Des actions quotidiennes à réaliser, comme dans la saison 1, participation directement depuis le site de The Sandbox. Une nouvelle action et un tweet à compléter chaque jour. Effectuez toutes les tâches pour obtenir davantage de chances.

chaque semaine, jusqu’au 23 mars. Des actions quotidiennes à réaliser, comme dans la saison 1, participation directement depuis le site de The Sandbox. Une nouvelle action et un tweet à compléter chaque jour. Effectuez toutes les tâches pour obtenir davantage de chances. En en achetant un sur les marchés secondaires. Certains possesseurs de S2 Alpha Pass pourraient vouloir le vendre sur OpenSea. Vous pourriez alors en acheter un directement. The Sandbox fournira le lien de la collection officielle dès qu’elle sera disponible.

Les possesseurs de Season 2 Alpha Pass remporteront jusqu’à 1 000 $SAND (environ 2500€ en ce moment).