The Raid : Netflix va produire un remake du film d’action indonésien

Le remake de The Raid à la sauce américaine sera réalisé par Patrick Hughes (The Hitman’s Bodyguard, The Expendables 3, The Man from Toronto) avec Michael Bay (Bad Boys, Transformers, Six Underground), ainsi que l’aide de XYZ Films (Stowaway, Havoc, Dual), pour la plateforme de streaming Netflix. A l’origine du long-métrage original, Gareth Evans sera producteur exécutif via Range Media Partners tandis que Patrick Hughes coécrira également le scénario avec James Beaufort.

The action movie arena has finally seen director Gareth Evans get behind a reimagining of his 2011 film #TheRaid. Patrick Hughes will direct a new take on the cult classic for Netflix with Michael Bay and XYZ Films producing https://t.co/9O2zyPC9Wg

— The Hollywood Reporter (@THR) January 11, 2022