The Quarry, le nouveau teen-horror de Supermassive Games

David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens) ou encore Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) seront les stars de la suite spirituelle d'Until Dawn.

Les animateurs du camp de vacances Hackett’s Quarry vont vivre une nuit de cauchemar inattendue alors qu’une dernière fête sans adultes et enfants permettait d’enfreindre certaines règles. Les plaisanteries et les flirts cèdent le pas à des décisions de vie ou de mort tandis qu’ils se font traquer par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore. Si tous les personnages pourront être les héros d’une nuit ou mourir avant que le jour se lève, chaque choix impactera l’histoire via un détale de possibilités entremêlées.

Un trailer pour The Quarry

The Quarry sortira le 10 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam). Cette nouvelle licence sera dotée d’un mode multijoueur (local et online jusqu’à sept joueurs) et d’un mode cinéma (binge-watching et choix au hasard).

“En tant qu’expérience narrative interactive, The Quarry est un type de jeu complètement diffèrent de ce que nous avons pu commercialiser par le passé“, explique David Ismailer, président de 2K. “Nous avons choisi de nous associer avec Supermassive Games car ce sont simplement les meilleurs dans ce qu’ils font, et que nous sommes d’immenses fans du studio. Avoir la chance de travailler avec l’un des plus grands esprits créatifs de l’industrie ne se présente pas souvent et nous sommes heureux de prendre part à l’aventure ensemble pour The Quarry“. Will Byles, directeur de Supermassive Games, ajoute : “The Quarry innove de nouveau au niveau de la narration interactive et de la technologie pour créer une véritable expérience teen-horror viscérale. Je suis impatient de découvrir les choix que vous allez faire, qui vous allez sauver, et qui vous êtes prêt à sacrifier !“