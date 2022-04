The Princess : un film d’action fantastique qui ne manquera pas de sang et de gore

L'actrice américaine Joey King campe le rôle d'une princesse guerrière qui sauve son royaume dans The Princess.

Réalisé par Le-Van Kiet (The Requin, Dust of Life, Nu Dai Gia) avec un scénario de Ben Lustig et Jake Thornton, qui est basé sur un roman pour jeunes adultes, le film The Princess avec Joey King, Dominic Cooper, Veronica Ngo et Olga Kurylenko raconte l’histoire d’une princesse qui, après avoir refusé d’épouser un prince sociopathe, est enfermée par son père, le roi. Après l’échec du mariage, son prétendant tente de s’emparer du trône de son père, et la princesse en titre devra prendre les choses en main afin de protéger sa famille et elle-même.

Nothing can stand in her way. @JoeyKing stars in #ThePrincess premiering on July 1. pic.twitter.com/ePKxTo0KO9 — Hulu (@hulu) April 12, 2022

La sortie de The Princess est actuellement prévue pour le 1er juillet prochain et sera diffusée sur le service de streaming Hulu de Disney aux États-Unis, sur Star+ pour les marchés d’Amérique latine, ainsi que sur Disney+ sous la bannière Star dans tous les autres territoires. A noter que le long-métrage est produit par le vétéran Neal H. Moritz, qui a déjà travaillé sur la franchise Fast and Furious, Toby Jaffe et Derek Kolstad de John Wick. La comédienne Joey King est productrice exécutive aux côtés de Guy Riedel.