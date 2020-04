The Pope : Power & Sin, revivez la vie de Rodrigo Borgia avec cette simulation papal

Avec ce nouveau simulateur de Forestlight Games et PlayWay, les joueurs vont pouvoir incarner le représentant de Dieu sur la Terre en accumulant les nombreux scandales, excès et autres corruption morale dans les plus hautes autorités ecclésiastiques.

Connu comme étant l’un des leaders historiques du Vatican, Roderic Llançol i de Borja, Rodrigo de Borja, Rodrigo Borgia ou encore Alexandre VI, s’est principalement distingué de ses prédécesseurs pour ses mœurs dissolues (relations sexuelles, orgies, corruption, meurtre, manipulation). The Pope : Power & Sin va permettre d’incarner un pape qui devra renforcer l’autorité de l’État de l’Église, combattre pour l’indépendance spirituelle et politique des païens et pour le renouvellement des structures administratives de l’Église, ainsi qu’éliminer les hérétiques, unir l’Italie, se faire des alliés, agrandir le territoire, collecter des impôts, gagner de la richesse, recueillir des informations pour éviter une mort inattendue, gérer les subordonnés et, surtout, sécuriser l’avenir familial avec des postes prestigieux.

Un trailer pour The Pope : Power & Sin

The Pope : Power & Sin sortira sur PC via plateforme Steam dans le courant de l’année.