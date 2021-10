The Poken Company, plateforme française de NFT pour l’industrie de contenus pour adultes

The Poken Company lance Pokmi, une plateforme pour l'industrie du X basée sur la blockchain et les NFT.

The Poken Company est une solution technologique très prometteuse pour l’industrie de contenus pour adultes. Aujourd’hui, elle annonce le lancement de Pokmi, une plateforme responsable, équitable et robuste visant à sécuriser la création et l’accès aux contenus grâce à la blockchain et aux NFT.

The Poken Company, société créée en mai 2021 par Nils Lataillade & Marco Garniga, compte déjà plus de 60 000 membres, a réalisé une ICO de 10,7 milliards de dollars et officialisé le lancement de sa propre crypto-monnaie, le Poken ($PKN). L’entreprise ambitionne de faire bouger le monde du divertissement pour adultes, et ce, de manière totalement responsable et sécurisée. Pour ce faire, la plateforme décentralisée Pokmi, qui repose sur le Poken, permet d’acquérir des NFT.

En France, l’industrie de contenus pour adultes représente plus de 200 millions d’euros par an et en misant grandement sur la recherche et le développement, The Poken Company prend le pari de placer cette technologie de la blockchain au centre de cette industrie. Grâce à Pokmi, les créateurs pourront s’exprimer librement et publier leur contenu à des tarifs forfaitaires, en profitant de la sécurité de la blockchain. Les utilisateurs, de leur côté, peuvent acheter des Poken pour acheter des contenus, baptisés ici NFP (pour non-fongible Poken). Comme la plupart des NFT actuels, leur valeur peut varier selon la rareté, le nombre de vues et la notoriété du créateur. Corollaire intéressant, en passant par la blockchain et le processus de vérification d’identité KWC, The Poken Company offre une réponse à la problématique de l’accès des mineurs aux contenus pour adultes.

Et au-delà de cette simple plateforme matérielle, The Poken Company veut s’engager auprès des créateurs de contenus pour offrir un cadre de travail plus intègre, éthique et transparent. Plus de 60 acteurs et actrices ont déjà rejoint le projet, dont Nephael ou Manuel Ferrara. Un écosystème vertueux, donc, qui visera à s’améliorer via les retours des utilisateurs. À noter, une politique de modération très rigoureuse est par ailleurs en place, pour éviter les contenus illégaux, violents, non consentis et inappropriés.

Pour aller encore plus loin, The Poken Company travaille à lancer une Fondation qui aura pour objectif d’encourager la légalisation du travail lié au sexe et offrir un cadre digne à ses travailleurs. Phaque transaction réalisée sur Pokmi, 1 % revient à cette Fondation.