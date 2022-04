The Pokémon Company International rachète Millennium Print Group, l’imprimeur officiel des cartes TCG

Millennium Print Group, imprimeur de cartes à collectionner basé en Caroline du Nord, a conclu un accord pour être acquis par The Pokémon Company International, la société responsable de la gestion de la marque Pokémon.

Avec cette acquisition, The Pokémon Company International vise à développer davantage les capacités, l’infrastructure et l’échelle de Millennium Print Group pour devenir un imprimeur de cartes à collectionner de premier plan, au service d’une industrie plus large. Millennium Print Group continuera à fonctionner comme une entité distincte et autonome, mais bénéficiera des investissements et de l’expertise industrielle de The Pokémon Company International.

Both companies have worked on the Pokémon Trading Card Game since 2015 https://t.co/gaClONk02u — Anime News Network (@Anime) April 19, 2022

“L’équipe talentueuse de Millennium Print Group est un partenaire important pour nous depuis de nombreuses années, nous aidant à distribuer les cartes Pokémon à nos fans avec la qualité qu’ils attendent“, a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. “En unissant nos forces de manière plus significative, notre objectif est d’améliorer la façon dont nos organisations travaillent ensemble et de continuer à mettre sur le marché des produits Pokémon Trading Card Game de la plus haute qualité. Simultanément, nous visons à développer Millennium pour en faire une version encore meilleure, plus grande et à la pointe de la technologie de leur organisation déjà exceptionnelle, au bénéfice non seulement de Pokémon, mais aussi de tous leurs clients“. Terry Pegram, PDG de Millennium Print Group, ajoute : “Nous avons le plaisir de grandir aux côtés de la marque Pokémon et du jeu de cartes à collectionner depuis près de dix ans. Au cours de cette période, nous avons eu l’occasion de développer une relation incroyable avec l’équipe d’experts de The Pokémon Company International, une organisation avec une culture spéciale qui vit ses valeurs au quotidien. Ce nouveau chapitre passionnant pour nous a un impact bénéfique énorme à la fois pour notre entreprise et pour ses employés. Nous sommes impatients de continuer à soutenir les membres de notre équipe et nos clients tout en faisant grandir la société pour qu’elle devienne l’un des premiers imprimeurs de cartes à collectionner au monde.”

Dans les coulisses de Millennium Print Group