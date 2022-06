The Plucky Squire, un conte dont vous êtes le héros en 2D et 3D

James Turner, ancien graphic designer chez Game Freak, a fondé le studio indépendant britannique All Possible Futures pour développer The Plucky Squire.

Jot et ses amis sont les personnages principaux d’un conte où l’infâme Humgrump est voué à perdre inlassablement sa bataille contre les forces du bien. Alors qu’ils découvrent qu’un monde en trois dimensions existe en dehors des pages de leur livre, le dénouement du récit est potentiellement condamné à changer suite à la chasse de Jot de l’ouvrage…

Un trailer pour The Plucky Squire

The Plucky Squire sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

Naviguez entre des mondes en 2D et 3D afin de résoudre des puzzles, combattre des blaireaux, réaliser des vols en jetpack et accomplir diverses activités “délicieusement fun”.