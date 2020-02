The Plot Against America : une bande-annonce pour la nouvelle série HBO

John Turturro, Winona Ryder et Zoe Kazan se distribueront les rôles de cette uchronie diffusée le mois prochain outre-Atlantique.

Le network américain le plus récompensé pour ses séries et mini-séries qui ont marqué le petit écran, de Band of Brothers (Frère d’armes) diffusée en 2001 en passant par Les Sopranos (1999–2007) et Game of Thrones (2011–2019) va s’attaquer à une uchronie avec un casting remarquable à travers The Plot Against America. L’année 2019 a été marquée par les séries Chernobyl, Big Little Lies (saison 2) et Watchmen, mais HBO ne compte bien sûr pas s’arrêter là, grand habitué des cérémonies de remises de prix, des fortes audiences et du succès critique (de The Wire à The Leftovers). Pour conquérir le cœur des spectateurs en 2020, le réseau avait annoncé son programme cet été qui détaillait déjà la présence de sa nouvelle série. Créée par David Simon et Ed Burns (qui collaborent ensemble pour la sixième fois), le drame historique sera basé sur le roman de l’auteur américain Philip Roth.

Une adaptation de Philip Roth

Dans cette uchronie se déroulant dans les années 1940 aux États-Unis, le Président Franklin Delano Roosevelt n’a pas été réélu face au sympathisant du régime nazi et membre du comité America First, Charles Lindbergh, au terme d’une campagne teintée d’antisémitisme et axée principalement sur le refus de voir l’Amérique prendre part au conflit qui ravage l’Europe. Une fois arrivé au pouvoir, Lindbergh s’empresse de conclure avec Hitler un pacte de non-agression. Alors que le roman contenait une part d’imaginaire, il s’appuyait également sur des faits historiques avérés. Ainsi les discours violemment antisémites de Lindbergh lors de la campagne contre l’intervention des États-Unis dans la guerre sont authentiques.

Un casting sympathique

Diffusée aux États-Unis à partir du 16 mars, la mini-série en six épisodes voit apparaître un casting soigné à l’écran : Winona Ryder (Stranger Things), John Turturro (The Night Of), Zoe Kazan (The Ballad of Buster Scruggs), Morgan Spector (Homeland) et Anthony Boyle (de la pièce Harry Potter and the Cursed Child). L’histoire sera racontée du point de vue d’une famille ouvrière de confession juive assistant à l’accession au pouvoir de Lindbergh.