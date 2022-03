The Penguin : une série dédiée à Oswald Cobblepot est en préparation

L'acteur irlandais Colin Farrell va reprendre le rôle de l'iconique vilain issu de l'univers de Batman dans la série télévisée The Penguin.

HBO Max a commandé la mini-série The Penguin, avec Colin Farrell dans le rôle principal, afin d’exploiter le monde du film The Batman. Ce spin-off est produit par Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell et Lauren LeFranc, qui écrit et dirige la série télévisée.

HBO Max Orders ‘The Penguin’ Limited Series https://t.co/eElQql4vCD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 9, 2022

Matt Reeves a déclaré : “Colin a crevé l’écran dans le rôle du Pingouin dans The Batman, et avoir la chance d’explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO Max est un plaisir absolu. Dylan Clark et moi-même sommes ravis de travailler avec Lauren LeFranc pour poursuivre l’histoire d’Oz, qui s’empare violemment du pouvoir à Gotham“. Colin Farrell a ajouté : “Le monde que Matt Reeves a créé pour The Batman est un monde qui mérite un regard plus profond à travers les yeux d’Oswald Cobblepot. Je ne pourrais pas être plus excité à l’idée de poursuivre cette exploration d’Oz alors qu’il gravit les rangs obscurs pour devenir le Pingouin. Il sera bon de le faire revenir dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos.“