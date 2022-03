The Offer : un hommage au film culte Le Parrain de Francis Ford Coppola

"On a fait le tour de la ville, personne ne veut faire ce film, alors j'ai besoin de vous pour le produire. Maintenant, lancez-vous !"

Produite par Paramount Television Studios, la mini-série de dix épisodes sur les coulisses du Parrain est créée et écrite par Michael Tolkin (Escape at Dannemora, The Player) avec Nikki Toscano (Hunters), qui en est le showrunner. Outre Michael Tolkin et Nikki Toscano, Albert S. Ruddy (Million Dollar Baby, The Longest Yard, Hogan’s Heroes), Miles Teller, Russell Rothberg et Leslie Greif, qui ont également développé la série, sont producteurs exécutifs aux côtés de Dexter Fletcher (Sunshine on Leith, Eddie the Eagle, Bohemian Rhapsody, Rocketman), qui a aussi réalisé le premier segment du show.

Un trailer pour The Offer

Inspiré par le vécu de Albert S. Ruddy sur le tournage du film emblématique de 1972 que Francis Ford Coppola a réalisé et adapté avec Mario Puzo à partir du roman à succès de ce dernier. Le casting est composé de Matthew Goode dans le rôle de Robert Evans, Juno Temple dans celui de Bettye McCartt, Giovanni Ribisi dans celui de Joe Colombo, Dan Fogler dans celui de Francis Ford Coppola, Burn Gorman dans celui de Charles Bluhdorn, Colin Hanks dans celui de Barry Lapidus et Patrick Gallo dans celui de Mario Puzo.

The Offer sera diffusée le 28 avril prochain sur la plateforme de streaming Paramount+.