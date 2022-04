The Northman : une saga de vengeance viking en Islande

Une épopée nordique au début du 10ème siècle suivant les traces d’un prince viking prêt à tout pour venger le meurtre de son père.

Après que son père, le roi (Ethan Hawke), a été assassiné par son frère (Claes Bang), un prince viking nommé Amleth s’échappe de son royaume, jurant de revenir et de se venger. Des années plus tard, Amleth (Alexander Skarsgard) découvre que son oncle meurtrier a perdu son royaume et est devenu un seigneur féodal. Amleth se fait passer pour un esclave afin de se venger, mais il doit décider ce qu’il va faire de sa mère (Nicole Kidman) et de son jeune demi-frère.

Deux trailers pour The Northman

The Northman sortira au cinéma le 22 avril prochain aux USA et le 11 mai 2022 en France. Poète et romancier islandais, Sjón Sigurdsson a coécrit le scénario du long-métrage avec Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, Nosferatu), qui est cofinancé par New Regency Pictures. Lars Knudsen, Mark Huffam et Arnon Milchan sont les producteurs.