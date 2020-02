The Northman : l’équipe du prochain film de Robert Eggers s’étoffe

Du beau monde se retrouvera sur le tournage du prochain long-métrage d'un réalisateur qui s'est établi en référence en seulement deux films.

Avec The Witch, Robert Eggers proposait un premier film à l’ambiance viscérale, revenant aux bases de l’horreur et du suspense à travers le récit d’une famille déchirée par de la sorcellerie. Sombre à souhait, il est passé dans un autre registre, quoique toujours aussi intriguant avec The Lighthouse (notre article ici). Dans ce film de 110 minutes en noir et blanc, les acteurs Willem Dafoe et Robert Pattinson gardiens de phare, deviennent progressivement fou et perdent pied avec la réalité sur une île mystérieuse au large des côtes du Maine, dans les années 1890. The Lighthouse a reçu des critiques dithyrambiques pour son jeu d’acteur, sa réalisation, son ambiance, recevant 25 prix et 92 nominations. Plus particulièrement, c’est la photographie, réalisée par Jarin Blaschke, qui a été louée. Bonne nouvelle : pour son nouveau long-métrage, Robert Eggers renoue sa collaboration avec Blaschke.

Un photographe récompensé

D’après les informations révélées par HN Entertainment, la paire se retrouvera pour réaliser un nouveau long-métrage intitulé The Northman, une histoire de vengeance se situant dans l’univers des Vikings, en Islande, au cours du Xème siècle. En pré-production depuis 10 semaines maintenant, le film est décrit par Blaschke comme “sombre et inhabituellement violent“. Avec ce nouvel opus, Eggers conclut une sorte de trilogie, toujours selon le photographe.

Le directeur artistique de GoT rejoint l’équipe

Hier, on apprenait sur le même site que Hauke Richter, directeur artistique de Game of Thrones entre 2014 et 2019, rejoint l’ambitieux projet. Il avait auparavant travaillé sur la série Treadstone liée à la saga Jason Bourne. Du reste, le casting devant la caméra mettait d’ores et déjà l’eau à la bouche : Anya Taylor-Joy (The Witch), Nicole Kidman (Big Little Lies, Stoker), Alexander Skarsgard (Generation Kill), Bill Skarsgard (IT, IT: Chapter Two), Willem Dafoe (The Lighthouse) et Claes Bang (Dracula). À ce jour, aucune date de sortie n’a été annoncée.