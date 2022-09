The Mother : le thriller d’action de Netflix avec Jennifer Lopez

Le long-métrage The Mother est le dernier projet cinématographique de Jennifer Lopez avec la plateforme de streaming Netflix dans le cadre de son accord de partenariat.

Réalisé par Niki Caro et écrit par Misha Green, avec Peter Craig pour les dernières révisions, le film The Mother est centré sur une femme assassin redoutable qui sort de sa cachette pour protéger la fille qu’elle a abandonnée des années auparavant, tout en fuyant des hommes dangereux. En plus de mettre en scène Jennifer Lopez, le casting est également composé de Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal, Paul Raci et Lucy Paez.

Un teaser pour The Mother

The Mother sera diffusé sur Netflix en mai 2023. Jennifer Lopez et Elaine Goldsmith Thomas produisent pour Nuyorican Productions avec Roy Lee et Miri Yoon pour Vertigo ainsi que Green, Benny Medina et Marc Evans. Molly Allen assurera la production exécutive.