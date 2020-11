The Medium sera en retard, rendez-vous en 2021

Initialement prévu pour le 10 décembre prochain, Bloober Team décale la sortie de The Medium sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Avec la nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077 et le coronavirus qui compromet de plus en plus les plans de nombreuses industries, le studio polonais Bloober Team est contraint de reporter le lancement de The Medium : “Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de reporter le lancement de The Medium au 28 janvier 2021. Ce n’était pas un choix facile à faire, mais il a été fait en raison de la situation de COVID-19 en Pologne ainsi que du calendrier actuel des autres jeux sur le marché. L’équipe reste déterminée à faire vivre l’expérience la plus importante, la plus ambitieuse et la plus effrayante que nous ayons connue jusqu’à présent. Le temps de développement supplémentaire nous permettra de peaufiner davantage le jeu, ce qui nous permettra d’offrir notre vision innovante de l’horreur psychologique interactive. Soyez assurés que ce délai ne nous empêchera pas de partager des informations avec vous, et vous pouvez vous attendre à ce que nous démêlions bientôt quelques couches supplémentaires du grand mystère de The Medium. Restez à l’écoute et soyez en sécurité.”

En plus d’arriver sans aucune exclusivité maison contrairement à la PS5 de Sony, les Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft perdent également la seule exclusivité second-party de son catalogue qui était très attendue. A noter que la version PC sur la plateforme Steam est actuellement à -10% (37,79 euros au lieu de 41,99 euros). Enfin, le jeu d’horreur psychologique sera également disponible sur le Xbox Game Pass.

The Medium et son Dual Reality

The Medium de Bloober Team va faire voyager les joueurs entre deux mondes (physique et spirituel) avec le système de Dual Reality : “Le monde des esprits est un reflet sombre de notre réalité. Un endroit obscur et perturbant où nos péchés impunis, nos instincts mauvais et nos secrets infâmes s’incarnent. Ce monde a été inventé et conçu en s’inspirant des oeuvres de Zdzisław Beksiński, un peintre surréaliste dystopique polonais reconnu dans le monde entier pour son style unique et remarquablement sinistre.”

Une double bande-son composée par Arkadiusz Reikowski de la Bloober Team et le légendaire compositeur Akira Yamaoka de Silent Hill stimulera cet univers original, mystérieux et sombre.