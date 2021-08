The Medium : la version PS5 profitera des fonctionnalités de la DualSense

Bloober Team présente les fonctionnalités spécifiques à la DualSense de The Medium sur PS5.

Disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC depuis le début de l’année, The Medium sortira sur PS5 dès le 3 septembre prochain au format physique dans une édition spéciale comprenant un steelbook, la bande-son et un artbook de 32 pages. En plus de se démarquer de la concurrence avec l’innovant système de Dual Reality (voyage entre un monde physique et spirituel dans la peau de Marianne, une medium dotée d’aptitudes psychiques), l’immersion dans cette nouvelle licence d’horreur psychologique à la troisième personne sera renforcée grâce à la DualSense.

“Avec The Medium sur PS5, nous utilisons l’intégralité des spécificités de la manette sans fil DualSense pour plonger encore plus les joueurs dans les mystères qui entourent l’hôtel Niwa. Notre objectif étant de leur faire ressentir les émotions de Marianne, alors qu’elle explore et interagit avec le monde du jeu“, déclare Szymon Erdmanski, producteur au sein du studio polonais Bloober Team.

La bande originale de The Medium en vinyles et CD

Bien que disponibles sur les plateformes de streaming depuis son lancement en janvier dernier, les compositions musicales des artistes Arkadiusz Reikowski (Layers of Fear, Observer, Blair Witch) et Akira Yamaoka (Silent Hill, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead) avec la voix de Mary Elisabeth McGlynn pour The Medium vont se retrouver d’ici octobre prochain dans une bande-son en édition double CD à 18 euros (disques noirs, marron et sang de bœuf ou orange et noir transparent avec un effet marbré) ou double vinyle à 34 euros chez Black Screen Records.