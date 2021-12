The Matrix : Resurrections, qu’est-ce que le réel ?

La réflexion philosophique de Morpheus est de nouveau soulevée dans la deuxième bande-annonce de The Matrix : Resurrections.

Le quatrième opus de la saga révolutionnaire qui a réinventé le genre de la science-fiction s’apprête à faire replonger les fans dans un monde composé de deux réalités. L’une est censée être la vie quotidienne, mais l’autre est ce qui se cache derrière. Pour savoir si sa réalité est une construction physique ou mentale, pour se connaître vraiment, M. Anderson devra choisir de suivre le lapin blanc une fois de plus. Et si Thomas… Neo… a appris quelque chose, c’est que le choix, bien qu’il soit une illusion, est toujours la seule façon de sortir de – ou d’entrer dans – de la Matrice. Bien sûr, Neo sait déjà ce qu’il a à faire. Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la Matrice est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. Du déjà-vu…

Un ultime trailer pour The Matrix : Resurrections

Lana Wachowski a réalisé The Matrix : Resurrections sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell et Aleksander Hemon. Le film a été produit par Grant Hill, James McTeigue et Lana Wachowski, tandis que Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman et Bruce Berman en ont assuré la production exécutive. Sans sa soeur Lilly, la réalisatrice américaine s’est entourée de ses collaborateurs de la série Sense8, comme les directeurs de la photo Daniele Massaccesi et John Toll, des chefs-décorateurs Hugh Bateup et Peter Walpole, du chef-monteur Joseph Jett Sally, de la chef-costumière Lindsay Pugh, du superviseur effets visuels Dan Glass, et des compositeurs Johnny Klimek et Tom Tykwer.

The Matrix : Resurrections sortira le 22 décembre prochain au cinéma.