The Matrix : Resurrections, le retour de Neo dans la Matrice

La première bande-annonce de Matrix Resurrections se montre avec des visuels étonnants.

Co-production de Village Roadshow Pictures et Venus Castina Productions avec Lana Wachowski comme réalisatrice, mais également à l’origine du scénario avec l’aide d’Aleksandar Hemon et David Mitchell, The Matrix : Resurrections est un mélange entre reboot et suite avec du fan service. Thomas Anderson/Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie Anne Moss) vivent désormais dans un futur proche à San Francisco. Leur mémoire a été effacée, sans doute par la Source, mais quelque chose en eux manifeste une certaine affection l’un pour l’autre. Ce nouveau film semble porter sur la façon dont ils retrouvent leur pouvoir alors qu’ils ont été réinitialisés dans la réalité simulée et contrôlée par les machines.

First look at Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, and Yahya Abdul-Mateen II in #TheMatrix Resurrections. Visit https://t.co/H1JAYMMdcM for dozens of new clips from #TheMatrixMovie. pic.twitter.com/SNC6uPvSUV — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) September 7, 2021

En plus d’être souvent en contact avec un thérapeute (interprété par Neil Patrick Harris) à cause de rêves fréquents, Neo prend les pilules bleues qui lui permettent de rester en phase avec la réalité qui l’entoure. Mais un Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) plus jeune attire Neo vers la pilule rouge, ce qui entraîne un retour de l’entraînement de kung-fu et un nouveau combat pour connaître la vérité dans la Matrice. Encore mystérieux, le personnage incarné par Jessica Henwick semble être une combattante du côté de la réalité alternative de la vie, tout comme Niobe (Jada Pinkett Smith) l’était dans les films précédents.

Un trailer pour The Matrix : Resurrections

The Matrix : Resurrections sera diffusé le 15 décembre prochain au cinéma en France puis une semaine après aux USA, en plus d’une arrivée sur la plateforme HBO Max. Le slogan du quatrième volet de la saga Matrix est “The Choice is Yours” (le choix vous appartient). A noter que la chanson “White Rabbit” de Jefferson Airplane rythme la séquence de trois minutes.