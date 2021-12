The Matrix Awakens sur Unreal Engine 5 : Epic Games explique la démonstration technique

The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience présente ce que la prochaine génération d’expériences interactives aura à offrir, à savoir des mondes ouverts vastes, de l’action toujours plus interactive et des niveaux de réalisme graphique qui rivalisent avec les cinématiques.

Ross Hogben du studio américain Epic Games revient sur la création de The Matrix Awakens via le moteur graphique Unreal Engine 5 : “Cette expérience, en partie cinématique et en partie jouable, a été mise au point par l’équipe du premier film Matrix, dont Lana Wachowski, James McTeigue et John Gaeta, en collaboration avec Epic Games et ses partenaires (SideFX, Evil Eye Pictures, The Coalition ou encore WetaFX). Dans les cinématiques de la démo, on peut voir des répliques numériques incroyablement réalistes de Keanu Reeves et Carrie Anne-Moss. La démo se transforme ensuite en expérience interactive, avec des courses-poursuites en voiture et du tir à la troisième personne rythmé. Ces séquences sont complètement dynamiques, c’est-à-dire que les réponses de l’environnement aux actions du joueur ne sont pas scriptées. C’est possible grâce à Chaos, le système de physique haute performance d’Unreal Engine, qui permet une destruction en temps réel d’une qualité digne des cinématiques, et de simuler le mouvement des vêtements, des cheveux, des véhicules, etc. L’équipe a utilisé Sequencer pour scripter la course-poursuite en voiture de la démo. Les membres de l’équipe se sont servis de l’univers simulé pour essayer différentes options créatives destinées aux cinématiques. Ils ont ainsi parcouru la ville virtuelle en voiture en quête des plans les plus intéressants. C’est ce que font les réalisateurs de films en live-action quand ils explorent une ville à la recherche des rues idéales pour tourner, mais sans les contraintes physiques du monde réel.”

Il précise également : “Nous avons construit une grande ville de 16 km carrés en monde ouvert, avec 7000 bâtiments composés de milliers de pièces modulaires, chacune de ces pièces comportant elle-même de millions de triangles, le tout habillé par des objets, une signalisation, des débris, etc. La ville comprend 1 248 intersections simulées, 45 073 voitures garées (dont 38 146 qu’il est possible de conduire), plus de 260 km de routes et 512 km de trottoir. Cet immense environnement dynamique est incroyablement riche, complexe et réaliste. Il est fait de milliards de polygones générés par Nanite, le système géométrique de micropolygones virtualisés d’UE5 (…) Plus riche et plus interactive, cette démo met la barre très haut en termes de qualité du contenu interactif. Car l’environnement en monde ouvert de La Matrice s’éveille : Une expérience Unreal Engine 5 est une ville qui respire et qui vit. Les personnages et le trafic ne sont pas générés spontanément selon la direction dans laquelle regarde le joueur, ce sont les acteurs d’une simulation globale qui est en permanence évaluée. Pour faire court, ils existent qu’on les voie ou non. Ainsi, les personnages et véhicules de l’expérience se comportent d’une manière bien plus crédible. L’environnement paraît plus réel que les expériences interactives qu’on a pu voir jusqu’à présent, et ce grâce aux nouvelles technologies UE5 qui traitent tous les éléments dynamiquement et en temps réel, plutôt que de fournir des visuels précalculés hors ligne, ce qui était généralement le cas avant. Lumen en est un parfait exemple. Avec ce puissant système de luminosité globale, la fidélité de la lumière indirecte, comme les reflets des miroirs ou des surfaces mouillées, est plus proche que jamais du monde physique. Comme le rendu de Lumen se fait en temps réel, il est possible d’ajuster la luminosité de l’expérience en déplaçant le soleil à n’importe quel angle et d’observer les effets immédiats. Il y a même un mode nocturne expérimental à découvrir, caché dans l’expérience. Pour donner l’impression d’une métropole plus vraie que nature, elle a été peuplée de dizaines de milliers de personnages numériques ultraréalistes contrôlés par un système d’IA sophistiqué.”

The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience en vidéo

The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience est disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.