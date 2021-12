The Matrix Awakens : l’avenir du storytelling et du divertissement interactif avec l’Unreal Engine 5

Créé par les membres de l’équipe du film original, dont Lana Wachowski ainsi qu’Epic Games et ses partenaires, The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience entraînera les joueurs dans l’univers surréel de la Matrice pour un voyage incroyable aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss.

All will be revealed on December 9.

❤️ this Tweet to be the first to know when 'The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience' is available: https://t.co/1FyMhfootY#UE5 #TheMatrixAwakens

— Unreal Engine (@UnrealEngine) December 6, 2021