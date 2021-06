The Many Saints of Newark : le retour de Tony Soprano dans un film préquel

Le célèbre mafieux des Sopranos prépare son retour sur les écrans avec une version jeune.

Le film The Many Saints of Newark, qui se déroule à l’époque des émeutes de Newark dans les années 1960, se concentre sur Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), le père de Christopher Moltisanti (incarné par Michael Imperioli dans Les Sopranos ) et mentor du jeune Tony Soprano (Michael Gandolfini, fils de l’acteur qui incarnait le personnage principal de la série télévisée de HBO) alors que son propre père, Giovanni “Johnny Boy” Sopranno (Jon Bernthal), préparait son fils sur la voie de la réussite dans le crime organisé.

Le casting est complété par Vera Farmiga (Bates Motel, The Commuter, Captive State) dans le rôle de Livia Soprano, Corey Stoll (House of Cards, Black Mass, Driven) dans le rôle de Corrado “Junior” Soprano Jr, Billy Magnussen (No Time to Die, Aladdin, Ingrid Goes West) dans le rôle de Paulie “Walnuts” Gualteri, John Magaro (Orange is the New Black, Overlord, Jack Ryan) dans le rôle de Silvio Dante, Michela De Rossi, Leslie Odom Jr. et Ray Liotta.

Un trailer pour The Many Saints of Newark

The Many Saints of Newark sortira au cinéma, et en streaming pendant 31 jours sur la plateforme HBO Max, le 10 octobre prochain aux USA et le 10 novembre 2021 en France.

Alan Taylor (Palookaville, Kill the Poor, Terminator Genisys) a réalisé le long-métrage The Many Saints of Newark, qui a été écrit par le créateur de la série Les Sopranos, David Chase, avec Lawrence Konner, tous deux producteurs avec Nicole Lambert. Marcus Viscidi est lui producteur exécutif.