The Mandalorian : une bande-annonce dévoile les premières images de la saison 2

Les Jedi seront au coeur de l'intrigue de la saison 2 de The Mandalorian.

La cavale à travers la Galaxie du Mandalorian et de l’Enfant (Baby Yoda) après avoir échappé à Moff Gideon va continuer dès le 30 octobre prochain pour la deuxième saison de la série télévisée The Mandalorian sur la plateforme Disney+ (6,99 euros par mois). Le célèbre héros en armure va encore devoir protéger la petite créature verte porteuse de la Force, tout en essayant de la ramener à son peuple voire même son clan, celui des Jedi. La première bande-annonce dédiée aux nouveaux épisodes de The Mandalorian, le show de Jon Favreau et Dave Filon, met d’ailleurs en scène la catcheuse Sasha Banks, connue dans la vraie vie sous le nom de Mercedes Ton. Celle-ci pourrait incarner le personnage Sabine Wren, une mandalorienne experte en armement qui vécut sous le règne de l’Empereur Galactique Sheev Palpatine et disciple de Kanan Jarrus. A noter qu’une scène avec un ring devrait servir de référence et clin d’oeil à la lutteuse de la WWE (cinq fois RAW Women’s Champion, une fois NXT Women’s Champion et deux fois Women’s Tag Team Champion).

Un trailer pour la saison 2 de The Mandalorian

L’ombre des Jedi plane désormais sur The Mandalorian. Rappelons qu’une troisième saison est d’ores et déjà en préproduction, même si les plans ont été modifiés à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.