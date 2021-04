The Mandalorian : Rian Johnson veut regoûter aux joies de Star Wars

Rian Johnson aimerait réaliser un épisode de la série télévisée The Mandalorian.

Si son implication totale dans Star Wars 8 : Les Derniers Jedi (le premier film de la saga à reprendre là où l’épisode précédent s’est terminé, les autres épisodes étant habituellement espacés de plusieurs années) est encore et toujours pointée du doigt par les fans, le cinéaste Rian Johnson aurait discuté avec le producteur principal de The Mandalorian, Dave Filoni, pour réaliser un épisode de la troisième saison prévue pour l’année prochaine sur la plateforme Disney+ d’après les informations de la journaliste Sariah Wilson d’USA Today : “Je lui ai demandé s’il envisageait de faire un épisode de The Mandalorian. Il m’a dit qu’il en mourait d’envie, mais que pour lui, tout est une question de planification et de timing. Il a écrit en ce moment Knives Out 2 et ensuite il va se lancer directement dans le tournage. Il s’agira donc de trouver le temps de s’échapper pour le faire.”

Cara Dune recastée pour The Mandalorian ?

Malgré les rumeurs qui se voulaient de plus en plus pertinentes, la firme américaine Disney n’a aucune attention de redonner vie au personnage de Gina Carano avec un nouvel acteur.