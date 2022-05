The Mandalorian : la troisième saison est annoncée pour l’hiver prochain

La troisième saison de The Mandalorian débutera le 23 février 2023 sur la plateforme de streaming Disney+.

Les producteurs Jon Favreau et Dave Filon ont travaillé sur la saison 3 de la série télévisée The Mandalorian pendant la pandémie de coronavirus, tandis que Disney a renforcé son lore avec d’autres séries Star Wars comme The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. A noter que l’actrice américaine Katee Sackhoff revient au casting avec Bo-Katan Kryze, l’icône de Mandalore durant la deuxième saison.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Pour mémoire, la fin de la saison 2 ouvre la porte à une suite mais également à la série dérivée The Book of Boba Fett. D’un côté, Luke Skywalker doit repartir avec Grogu (Baby Yoda), car l’Enfant au potentiel extraordinaire a besoin d’être formé afin de pouvoir se défendre contre tous les dangers qui le guettent, de l’autre Boba Fett et Fennec Shand arrivent sur Tatooine dans ce qui fut le palais de Jabba le Hutt où règne désormais son ancien majordome, Bib Fortuna. Fennec élimine ses gardes, Boba Fett tue Bib Fortuna et s’installe sur le trône.

A quoi s’attendre avec la troisième saison de The Mandalorian ?

Après la scène touchante de la deuxième saison où Grogu dit adieu au Mandalorien qui le prend dans ses bras et retire son casque pour qu’il puisse toucher son visage, Boba Fett fait la promesse de revoir Grogu. Le célèbre duo sera donc forcément de retour. En plus de suivre certains événements inédits issus de The Book of Boba Fett, un voyage sur la planète Mandalore permettra de se focaliser sur comment Mando va devoir se racheter après avoir enfreint la voie en enlevant son casque.