The Mandalorian : la série phare de Disney+ revient vers fin octobre prochain avec de nouveaux épisodes

La suite des aventures du chasseur de prime Din Djarin dans The Mandalorian va reprendre le mois prochain.

La deuxième saison de la série télévisée The Mandalorian sera diffusée le 30 octobre prochain sur la plateforme américaine Disney+. Pour ces nouveaux épisodes, les réalisateurs Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard et Taika Waititi seront accompagnés de Robert Rodriguez (Sin City, Matador, Machete Kills in Space), Peyton Reed (Yes Man, Ant-Man, The Goodwin Games) ainsi que Carl Weathers (Silk Stalkings, Strong Medicine, For the People), connu pour interpréter Greef Karga, le leader de la Guilde des Chasseurs de Primes sur Nevarro après la bataille d’Endor, dans la première saison.

A noter que les acteurs Michael Biehn et Rosario Dawson (Ahsoka Tano, une talentueuse Jedi autrefois padawan d’Anakin Skywalker) vont rejoindre le casting de The Mandalorian pour la saison 2. Ce dernier est d’ailleurs composé de Pedro Pascal (Din Djarin), Gina Carano (Carasynthia “Cara” Dune), Carl Weathers, Nick Nolte (Kuiil), Werner Herzog (le Client), Taika Waititi (IG-11), Emily Swallow (armurière mandalorienne), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Giancarlo Esposito (Grand Moff Gideon), Bill Burr (Mayfeld), Mark Boone Junior (Ranzar Malk), Ming-Na (Fennec Shand), Natalia Tena (Xi’an), Clancy Brown (Burg) et Julia Jones (Omera). Enfin, le comédien Temuera Morrison pourrait avoir le rôle de Boba Fett après avoir incarné celui de Jango Fett dans la saga Star Wars au cinéma.

Le thème musical de The Mandalorian composé par Ludwig Göransson