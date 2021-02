The Mandalorian : Gina Carano n’incarnera plus Cara Dune sur Disney+

Disney et Lucasfilm se séparent de la comédienne Gina Carano pour la série télévisée The Mandalorian suite à de nombreux messages controversés comparant le climat politique actuel aux États-Unis à celui de l'Allemagne nazie.

Ancienne championne de MMA (Strikeforce et EliteXC), l’américaine Gina Carano est rapidement devenue une star d’Hollywood avec ses rôles phares dans Haywire, Fast and Furious 6, Deadpool, Kickboxer : Vengeance et Daughter of the Wolf. Récemment à l’affiche de The Mandalorian sur la plateforme Disney+ où elle interprète la chasseuse de primes Carasynthia “Cara” Dune, l’actrice n’est plus impliquée dans le projet où elle devait revenir pour une troisième saison, ainsi que de potentiels spin-offs, à cause de propos plus que limites sur Donald Trump et la ségrégation des juifs.

Lucasfilm Calls Gina Carano Social Media Posts “Abhorrent”; Actress No Longer Employed By ‘Mandalorian’ Studio https://t.co/wwOJBrtokQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2021

Un porte-parole de Lucasfilm laisse entendre qu’elle a déjà été blacklisté par la société de production et qu’il ne faut donc pas s’attendre à un retour de son personnage : “Gina Carano n’est actuellement pas employé chez nous et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables“. A noter que l’affaire a pris des proportions folles sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FireGinaCarano qui est présent dans des messages adressés à Jon Favreau, Disney, Disney+, la marque Star Wars et Lucasfilm. Gina Carano et ses partisans tentent de faire pousser le hashtag #WeLoveGinaCarano afin de masquer la réalité, mais c’est visiblement déjà trop tard.

Gina Carano aka Cara Dune dans The Mandalorian