The Lost Symbol : l’adaptation du livre préquel de Dan Brown n’est pas renouvelée

Pas de deuxième saison pour The Lost Symbol sur Peacock.

La plateforme de streaming Peacock arrête les frais pour la série télévisée The Lost Symbol malgré une audience correcte : “Nous étions si fiers de proposer ce thriller mystérieux plein d’action à nos membres et nous avons apprécié de voir cette série captivante se dérouler avec une histoire satisfaisante et complète. Nous sommes reconnaissants à Dan Dworkin, Jay Beattie, Dan Brown, Brian Grazer et Ron Howard ainsi qu’à CBS Studios, Imagine Television Studios et Universal Television d’avoir donné vie à ce roman à succès international.”

It was a pleasure and a privilege to bring Robert Langdon to life for you. This writers room was a dream. Thank you so much for watching.https://t.co/PiTkDGsKO7 — The Lost Symbol Writers (@LostSymbolStaff) January 25, 2022

Composé de dix épisodes, The Lost Symbol de Dan Brown suivait les premières aventures du jeune symbologue de Harvard Robert Langdon (Ashley Zukerman) qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles au sein de la CIA pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale effrayante. Les comédiens Rick Gonzalez, Valorie Curry, Sumalee Montano, Eddie Izzard et Beau Knapp sont également à l’affiche.

