The Lost Symbol, la série préquelle de Da Vinci Code se dévoile dans un trailer

L’adaptation de Da Vinci Code en série télévisée est centrée sur la jeunesse de Robert Langdon.

Écrit par Dan Dworkin et Jay Beattie, les co-créateurs de la série Scream, The Lost Symbol alias Dan Brown’s Langdon suit les premières aventures du célèbre symbologue dans la prestigieuse université américaine Harvard Robert Langdon, incarné par Ashley Zukerman (Fear the Walking Dead, Designated Survivor, Succession), qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour sauver son mentor enlevé et déjouer une conspiration mondiale effrayante. Le troisième roman de l’auteur Dan Brown se déroule après les événements de Da Vinci Code. La série de Peacock, plateforme de streaming de NBCUniversal, met également en scène les comédiens Rick Gonzalez, Valorie Curry, Sumalee Montano, Eddie Izzard et Beau Knapp.

Un trailer pour The Lost Symbol

The Lost Symbol de Dan Brown est produit par CBS Studios, Imagine Television Studios et Universal Television, une division de Universal Studio Group. Dan Dworkin et Jay Beattie seront les scénaristes et producteurs exécutifs de la série. Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp et Dan Trachtenberg, en charge de l’épisode pilote, sont également producteurs exécutifs.